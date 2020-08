ELi poole aasta murekuhi toodi Berliini

Eile lõuna ajal seisid nad kahekesi Berliini Intercontinentali hotelli fuajees lippude ees, et tervitada ELi kaitseministreid koroonaaja esimesel päriselus toimuval kohtumisel. Näis, et kumbki ei märganud, et ministrite käesurumisi praegustes oludes asendavaid küünarnukimükseid üle kandev kaamera juba edastab otse nende juttu.