Messi lahkub, kuid kuhu ja millal?

Nädal tagasi alanud kuulujutud vastasidki tõele: Lionel Messil on Barcelona jalgpalliklubis toimuvast küllalt ja ta tahab sealt kohe lahkuda. Paraku ei ole see nii lihtne, sest Barcelona on veendunud, et suudab Messi ümber veenda ja ta taas õnnelikuks teha.