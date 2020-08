Tarmo Soomere: metsa käekäik inimkonna tuleviku indikaatorina

Mets on rohkem kui loodusvara või Eesti krooni võimalik kattevara. Mets on üks inimkonna kõige lähemaid liitlasi. Koos paljude teiste loodusjõududega on see kujundanud meile elamiseks sobivad tingimused. Loonud keskkonna, millega on inimene liigina kohanenud ja mille raames plahvatuslikult paljunenud.

Mets on nii keerukas süsteem, et Valdur Mikita on selle kirjutanud peaaegu elusolendiks. Mis ei pruugi nii väga liialdus ollagi, sest Whanganui jõele omistas Uus-Meremaa parlament 2017. a kevadel inimesega võrdse juriidilise staatuse. Selle üle, kas nii on sobilik teha, vaieldi 170 aastat. Maooride meelest oli see kindlasti vajalik. Maoorid on pisut alla tuhande aasta Uus-Meremaal elanud. Ju siis on nemad tunduvalt sügavamalt maarahvas kui meie oma paljude aastatuhandete pikkuse ajalooga.