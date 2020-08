Litman Huang: vegan ei pea olema maksimalist

Käitumuslikus mõttes on veganid inimesed, kes järgivad lääneriikides viimasel ajal populaarset veganidieeti. Mõne arvates on see liikumine irratsionaalne ja need noored inimesed on ajupestud. Minu arvates ei tasu seda eeldada. Usun, et inimesed teevad seda, mida nad teevad, ikka põhjusega.