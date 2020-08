Levadia langes ülivalusal moel eurosarjast, kohtuniku kapsaaeda tuleb visata suur kivi

Sel hooajal on Paide kodukamaral taas kõrges mängus. Pärast 18. vooru ollakse tabelis kolmandad, jäädes Kaljust maha vaid kahe punktiga. Liider Flora on 13 silma kaugusel, tagantpoolt hingab kuklasse nelja punktiga maha jääv Levadia.

Paide on suvel oma ridu täiendanud. Klubiga on liitunud Eesti koondise ründaja Henri Anier, Amsterdami Ajaxi kasvandikust ääreründaja Deabeas Owusu-Sekyere ja kaitsja Razak Yusif.

Küll on teada, et Žalgirise vastu ei jookse platsile edurivimehed Kevin Kauber ja Kristofer Piht, kellest viimane on olnud Premium liigas Paide üks teravamaid pallureid. Huvitav on ka näha, kas ja millist rolli etendavad põhiparemkaitsja Muhammed Sanneh ja keskkaitsja Mikel Gurrutxaga, kellest esimene tuleb tagasi vigastusest ja teine on kaotanud põhimehe koha Kristjan Peldile.