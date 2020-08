Andrus Karnau: julma hiidlase rahamasin

Hiidlase Malle Kobini «vägiteod» oma kasulaste kallal päädisid sel nädalal tavatult karmi kohtuotsusega, Kobinil tuleb minna neljaks ja pooleks aastaks vangi. Otsus pole veel jõustunud, seda on võimalik vaidlustada. Kobin mõisteti süüdi tegude eest aastail 2016–2019, mil ta väärkohtles viit last. Prokuratuuril oli infot ka vähemalt ühe varasema väärkohtlemise kohta, aga karistusseadustiku mõistes olid need teod aegunud.

Kobini julmuste lugu toob küsimuse, et kui tõhusalt sotsiaalkindlustusamet (SKA) ja omavalitsused suudavad asendusperesid kontrollida. Vastus ei ole julgustav, sest lastekaitsetöötaja peab külastama peret, kuhu vanemateta laps on kasvatada antud, vähemalt kaks korda aastas. See on kõik. Kobini näite puhul on teada, et sellest ei piisa.