Eestis esineb maailmalavade tippsopran

Kuna otselennud on tühistatud, on ta Dresdenist Tallinna jõudmiseks varahommikust saadik loksunud mitmes lennukis. Kell seitse õhtul hotelli Telegraaf fuajees võiks talle otsa vaadates pigem arvata, nagu oleks ta veetnud päeva spaas. Lauljatari malbe olek ei reeda, et tegu on ühe meie aja nõutuima lüürilis-dramaatilise sopraniga, kelle igapäevaelu möödub bravuurikate kangelannade kannatusi kujutades Viini riigiooperis, Milano La Scalas, New Yorgi Metropolitanis ja Berliini riigiooperis – majades, mille piletihinnad võivad ulatuda kolmandiku Eesti keskmise kuupalgani.