Euroopa koolilapsed varjuvad maskide taha

Õpetajaid, õpilasi ja lapsevanemaid, aga ka riikide valitsusi teeb eriti murelikuks tõik, et kooliaasta algusega samal ajal paistab nakatumiste arv paljudes riikides liikuvat tõusujoones. Samal ajal on teada, et koolide sulgemine viiruse esimese laine ajal tähendas paljudele vanematele raskusi töö- ja pereelu ühildamisel ning lastele lünki teadmiste omandamises.