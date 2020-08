Tarmo Pilv: president Kaljulaidi Pyrrhose võit

Teise pensionisamba kohtuprotsess ­läheneb lahendusele, kuid tulemusest ­hoolimata on keeruline ­näha ­selle võitjaid, küll aga palju kaotajaid. Kui ­kohus peaks leidma, et reform on põhiseadusvastane, ei jäta valitsus asja sinnapaika. Selleks on kaalul liiga palju ehk kahe valitsus­erakonna toetus valijate seas. Rahandusminister Martin Helme ütles juba välja, et kaotuse korral tuleb teine sammas lihtsalt likvideerida ja selles olev raha esimesse sambasse ümber tõsta.