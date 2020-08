Kuidas ma koos Pattinsoniga pantvangis olin

Kui levis kuuldus, et Tallinnas hakatakse filmima suure Hollywoodi stuudio filmi, siis ei läinud see uudis minust niisama mööda. Ajakirjanikuna haistsin elevust tekitavaid aegu koitmas, sest koos uudisega kuulutati välja ka konkurss massistseenides osalejatele. Oli kevad ning võtted pidid algama juba suvel, seega toimus kõik kahtlaselt kiiresti, samas kui kaasmaalastest asjaosaliste suud olid juba targu lepingutega lukku keeratud. On see kõik ikka päris või järjekordne liba­uudis, nagu tänapäeval igal sammul arutleda tuleb?