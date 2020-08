Uuringud välistavad viiruse laialdase leviku

Tartu Ülikooli peremeditsiini professor Ruth Kalda tõdes, et augustikuu uuringu põhjal ei saa öelda, nagu oleks inimeste testima saamine olnud keerukam kui eelnevate etappide jooksul. «Natukene muidugi inimesed kardavad testimist, et see võib väga valus olla. Ma ei saa öelda, et huvi oleks väga halb või väike, kuid ma arvan, et juhtumid, mis nüüd Tartus ja Ida-Virumaal tekkisid, kasvatasid huvi uuringu vastu,» avaldas Kalda. «Enne jaanipäeva oli tõesti väga vähe huvilisi.»