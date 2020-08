Eesti lühiuudised

Valitsus esialgu üle riigi alkoholimüüki ei piira

Valitsus otsustas eile, et vähemalt esialgu ei kehtestata üleriigilist öist alkoholimüügi piirangut. Vastava ettepaneku viis valitsusse sotsiaalminister Tanel Kiik, kes leidis, et see oleks üks võimalik meede nakatumise kasvu pidurdamiseks. «Vaatasime üle alkoholimüügi piirangu mõju Tartumaa kontekstis, Ida-Virumaa kontekstis ja jõudsime otsusele, et üleriigilist sellist alkoholimüügikeeldu hetkel veel ei rakendata,» ütles Kiik. Kiige sõnul tuleb valitsus selle küsimuse juurde tagasi siis, kui olukord läheb halvemaks. Praegu kehtib öine alkoholimüügi piirang Ida-Virumaal ja Tartus. BNS