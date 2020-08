Majanduse lühiuudised

Eile algas Eestist Poolani digitaalse kaubatee katsetamine, mille käigus proovivad maksu- ja tolliamet ning politsei- ja piirivalveamet läbi reaalajas kaubaveo info kasutamise, et tulevikus vähendada logistikasektori paberimajandust ja tühitööd. Veose kontrollimiseks ei pea enam sõidukit peatama, vaid piisab veoki ja haagisenumbri süsteemi sisestamisest. Proovi käigus saavad partnerid praktikas veenduda, kuidas ühes riigis väljastatud e-veoseleht on teise riigi infosüsteemides nähtav. Veoki peaks füüsiliselt kinni pidama ainult juhul, kui esinevad mingid nähtavad puudused, dokumendid ei ole digitaalselt kontrolliks kättesaadavad või peegeldavad need mingeid riske. BNS