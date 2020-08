Rebasetapja suhtes alustati menetlust

Rebasekutsika haamriga tapmine on põhjustanud sotsiaalmeedias palju pahameelt ning Kärdla politseijaoskonna juht Moonika Raudsepp nendib, et politsei on alustanud kriminaalmenetluse karistusseadustiku paragrahvi alusel, mis käsitleb looma ­julma kohtlemist. Kärdla osavalla vanem Lauri Preiman ütles, et sel suvel on rebaseid Kärdla linnas liikunud tavapärast rohkem ja elanikud on sel teemal ka mitu korda valla poole pöördunud. Preimanni arvates läks valla töötaja looma püüdma lootuses ta kinni püüda ja metsa toimetada. Jäänud loomaga ootamatult suletud ruumi, tegi rebane ründavaid liigutusi ja töötaja tundis ohtu, mispeale tegutses viisil, mida sügavalt kahetseb. Haamrit tal ruumi sisenedes kaasas ei olnud, see oli ruumis riiulil tööriistade hulgas.