Ametist lahkuv Aivar Mäe saab hüvitiseks ligi 40 000 eurot

Mäe põhjendas rahvus­ooperi pressiteates oma tagasiastumist vajadusega tagada Estonias töörahu. «Rahvus­ooperis töötab ligi 500 inimest, kes annavad endast iga päev kõik, et siin majas sünniks kunst. Ma leian, et on äärmiselt ebaõiglane sundida neid loometöö asemel keskenduma administratsiooniga seotud probleemide ümber toimuvale,» põhjendas Mäe.