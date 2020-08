Käpp: turismindus vajaks 90 miljonit

Tellijale

Kas suvel hakkas turismisektorile tunneli lõpus juba valgus paistma, aga nüüd hakkab see taas tuhmuma?

Tegelikult on see suur eksiarvamus, et meil on suvel hästi läinud. Tõesti, mõningane leevendus tuli, näiteks Pärnusse. Seda ei ole nii palju, et saaksime öelda, et turismisektor on hakkama saanud.

Suurim tänu ettevõtete poolt kõigile inimestele, kes Eestis ringi rändasid. Aga turism on ikkagi üles ehitatud väliskülalistele. Linnades, näiteks Tallinnas, kiratses turism täiesti. Juunis oli Tallinna hotellides käive 88 protsenti keskmisest väiksem. Augustis tuleb käive väiksem, 72 protsenti.

Ja see on periood, kus tegelikult ettevõtted korjavad varusid, et talvel hakkama saada. Kriis hakkas märtsis, mis on just madalhooaja lõpp. Turismisektoris olid varud selleks hetkeks pigem otsas. Ja siis tuli kriis!