Cincinnatis taset kergitanud Kontaveit sai US Openiks hea ettevalmistuse

Eesti esireket Anett Kontaveit näitas taas, et on tasemes sammu kõrgemale astunud. Koroonaviiruse tõttu ajutiselt New Yorgis peetud Cincinnati tenniseturniiril suutis eestlanna esimest korda veerandfinaali purjetada, kuid seekord enamaks jõudu polnud. Siiski tunnistas Kontaveit, et sai hea ettevalmistuse järgmisel nädalal algavaks USA lahtisteks meistrivõistlusteks.