Vikerkaar loeb. Meeste rahutu sõprus

See on väga põnev ja rammus aines, kahe lähedase sõbra ja mõttekaaslase 675 kirja pikk kahekõne, mis vältas pea kolm kümnendit, 1911. aasta algusest 1940. aastani. Või täpsemalt, kindlasti vältas kauemgi, eeldatavasti kuni Barbaruse enesetapuni 1946. aastal. Paraku pole viimaste aastate kirjad säilinud ja kõige tõenäolisemalt on need hävitatud (kas kirjutajate endi või julgeolekuinstantside poolt). Et kirjavahetus jätkus, vähemalt nõukogude tagalas, sellest leiab viiteid Semperi tolle aja päevaraamatust.