Kuidas toimus Konstantin Pätsi töötlemine ja jälitamine?

Ent kogu Päts juuniori jutt on naiivne, rahvusvaheliste suhete lahkamise tase ei tõuse kõrgemale turuinfost. Nõukogude korrale on tal etteheiteid peamiselt toidu- ja üldse kaubapuuduse, äärmiselt madala elatustaseme ning inetute, täiesti laokil linnade pärast. Muidugi ei pruugi see olla tema tase, esmalt kirjutas tema jutu üles keegi organite esindaja, see pandi siis toimikusse ning toimikust tegi valiku Pool.

Viktor Päts Ufaa vanglas 26.06.1941. FOTO: Erakogu

Üks asi vapustas mind. See on Päts juuniori primitiivne antisemitism. Tema nuhi poolt üles kirjutatud mõtted on valed ja klišeelikud, ta eksib, rääkides juutide osakaalust Saksamaa rahvaarvus, majanduses ja kultuuris. Tema meelest on juutlus õnnetus kogu Euroopale, ta nägi antisemiitlikke meeleolusid isegi viibides 1938. aastal Inglismaal. Kas soovmõtlemine? Kas ka seesugune teadmiste poolest arulage ja eetiliselt võigas suhtumine on pärit perekonnast? Või on siin rõhku peale surunud nuhk? Tegelikult kaevab Päts juunior endale ja oma perekonnale sellise jutuga hauda, kuna Ufasse küüditatute edasist saatust hakkab otsustama juut, julgeoleku vanemleitnant Leonid Reichman.

Pooli vaieldamatuks teeneks jääb Pätsi Ufas vangistamise oletatavasti täpse kuupäeva selgitamine. Varem pakuti selleks kas 24. või 28. juunit 1941, Pool on oma dokumentide kaudu kindlaks teinud, et 23. juunil (seega Saksa-Nõukogude sõja teisel päeval) algas Pätside koduarest, 26. juunil nende pärisvangistus. Tuuakse ka Vene NFSV kriminaalkoodeksi paragrahvid, mille alusel isa ja poeg arreteeriti.

Samuti läbiotsimise protokoll. President leiab eest kaks kongikaaslast, need räägivad ennast tema saatusekaaslaseks, ülekohtu käes kannatajateks, ning Päts seenior usub seda, avab neile oma südame. Iseenesest mõista on tegu nn kongisisese tööga, mõlemad on nuhid, mõlemad kannavad teineteise võidu ette, mida nad on presidendilt kuulnud. Päts arvab, et nemadki käivad ülekuulamistel ning palub neil mitte rääkida seda, mida nad on temalt kuulnud. Aga just sellepärast need kaks kongist väljas käivad.

Päts seeniori öised ülekuulamised on piinarikkad, kestavad rõhuvalt pikalt, kolm kuni viis ja pool tundi. Meieni on see edastatud raamatus avaldatud tekstide näol, mis omakorda on pärit Pooli käsutuses olevast dokumentatsioonist. Loeme nuhkide ettekandeid ja ülekuulamisprotokolle. Saame teada, et Päts ei põgenenud lennukiga 1940. aasta juunis, sest ta ei tahtnud jätta maha oma rahvast. Ei selgu, kuivõrd reaalne see võimalus oleks olnud.

Helgi Päts Ufaa vanglas 26.06.1941. FOTO: Erakogu

Päts peab eestlasi jumalakartlikuks rahvaks, ta ei jäta teatamata, et ta on Eesti rahvale suur autoriteet ning eestlased armastavad teda ning et tal on 22 maa medalid pluss Stalini ja Molotovi pühendustega pildid. Ta on käimasolevas sõjas kindlalt Saksamaa poolt, ta väidab, et Umsiedlung’iga lahkunud sakslastele maksti kinni kogu varandus, kaasa arvatud mõisad. Kõigile lähiajaloosündmustele annab Päts enam-vähem samasuguse hinnangu, nagu meie teeme praegu, seda siiski poliitnaiivsuse koefitsiendiga.