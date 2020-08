Betty Rowlands – uus Agatha Christie?

Romaani «Mõrv koidikul» peategelane on krimikirjanik Melissa Craig, kes on juba aasta elanud hubases Viirpuu villas, mis asub väljamõeldud Ülem-Benbury külakeses. Uue romaani kirjutamine ei lähe Melissal just sellises tempos, nagu see tema agendile Joele meeldiks, samas on inspireerivaid tegelasi kogukonnas küllaga. Nende hulka kuuluvad edukas kunstnikust naabrinaine Iris, külaklatši esipaar Fordid, romantikust koristaja Gloria ning uustulnukad: krapsakas proua Harriet York abikaasaga ning hiirekesest koduperenaine Eleanor Shergold abikaasa Rodneyga.