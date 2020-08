Sügismood: mustrimöllust vallatu villaseni

Kiire pilk üle maailma moeavarustel toimuva teeb hetkega selgeks: innukast tarbimisest toituv moeäri on muutunud maailmas korralikult pihta saanud. Kõige kainestavam raputus käis üle kiirmoe. Ei ole enam masse, kes läbi vooriks ja spontaanselt haaraks kaasa hilpe, mida keegi õieti ei vaja. Huvitaval kombel on asjad nii, et mida kõrgemale teadlikkuse trepil ronida, seda parema tervise juures on moetootjad. Inimesed mõtlevad, valivad, ostavad vähem ja jahivad eeskätt... mida siis? Midagi kaitsvat? Kauakestvat? Kainestavat? Kõike seda, kuid ometi on miski veelgi ihaldusväärsem. See on positiivne emotsioon, tulgu see siis ülevoolavast mustrimöllust või julgusest enda ja maailma murede üle naerda. Piisk positiivsust, langegu see ühiskonda sinu tegudelt, mõtetelt või rõivastelt, on praeguses maailmas teretulnud.