24 tundi hullust. Eestlastele sobib

Ta on üks väheseid eestlasi, kelle nägu on vilkunud New Yorgis Time Square’il suurtel ekraanidel. Ta on Timmo Tammemäe, kes eelmisel nädalavahetusel sai Lätis koos meeskonnakaaslase Sander Linnusega kaela rogaini Euroopa meistri kuldmedali.