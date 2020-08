«Nüüd meeldib tõkkejooks muidugi väga! See, et tõkked on ees, teeb asja vähe põnevamaks – sul on kümme takistust teel ja seega kümme võimalust käntsa käia ning oma jooks ära rikkuda. Tõkked on ka omamoodi lisamotivatsiooniks. Huvitav ja tehniline ala.»

Meeste tõkked on 106,7 cm kõrgused ja kõrvaltvaatajatele võib nende ületamisele mõtlemine tekitada ebamugava tunde. «On imestust avaldatud, et kuidas sa neist üle saad! Aga ma olen piisavalt pikk mees. Otseselt hirmu pole ma meeste tõkete ees tundnud. Öeldakse, et kui vorm on hea, siis tunduvad tõkked trennis madalad. Nüüd on need mulle juba mõnda aega päris madalad tundunud. Pärast vigastust olid aga väga kõrged.»