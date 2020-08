Nädala plaat: staadionirokibänd ilma staadioni ja rokita

Las Vegasest võrsunud The Killers on pärit sajandivahetusest ehk ajast, mil kitarribändid kui sellised tegid ehk viimase meeleheitliku katse tõestada, et traadil on siiski tulevikku. Kitarriturule tekkinud tühja kohta püüdsid suurema või väiksema eduga täita Franz Ferdinand, Interpol, TV On The Radio, The White Stripes, The Libertines, Kasabian ja kümned teised. Tantsu-indie ja sündi-indie said toona märksõnadeks. Meeltesse talletuvad rifid, rõõmsad meloodiad, mahlased trummipartiid ja väljakutsuvad sündikäigud. Tekkis robinal pisut ülbe ellusuhtumise ja glamuurse imagoga klassikalisi neljamehelisi rokkbände, millest küll enamik püsima ei jäänud.