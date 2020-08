Aja auk: meie tehnoloogiline alateadvus

Hiljem sain teada, et selle heli komponeerijaks oli ei keegi muu kui ambient-maestro Brian Eno. Siis mu arvamus Brian Enost natuke langes, sest ta oli mu ellu toonud lihtsalt nii palju kannatusi. Saan aru, et paljud võivad nüüd öelda, et need on esimese maailma probleemid ja mis on sellised kannatused võrreldes tõeliste kannatustega, et need on puhas poosetamine. Mida nad muidugi on. Ja ei ole ka.