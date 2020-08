Eha Komissarovi nimi ja ere isik on tuttav igale kunstiga vähegi kokku puutunud inimesele. Ta on kirjutanud ja teinud oma näitustega eesti ­kunstiajalugu ning on senini üks teravaima mõtte ja huvitavaima käekirjaga kuraatoreid Eestis. Ka Käsmus saab kohe selgeks, et Eha ei kõnni iial mööda olemasolevat metsarada, vaid murrab otse ­läbi tihniku suunas, mis on ainult talle teada. Nii tunduski Komissarov õige valik «Kunst sinu ümber» uue hooaja avalooks, et rääkida temaga kunsti rollist ja olulisusest Eestis.