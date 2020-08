Kuhu viivad need semiootilised mängud, oleme juba näinud ja tundub, et järeldusi ei ole tehtud. Ikka ja jälle püüame sihilikult astuda sama reha peale. Õnneks pole see koht nii tähendusrikas nagu pronkssõdur ja nõustun nendega, kes eeldavad, et poliitvõitluse vedurit sellest ilmselt teha ei õnnestu. Samas oleks hea ka edaspidi mäletada, kes ja millega enne valimisi mängis ning sellest kasu on lõiganud.