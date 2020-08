Aeg-ajalt on keelenõuandest ikka küsitud nende iga õige suve juurde kuuluvate sõnade õigekirja, vähem ka nende käänamist.

Mida need sõnad tähendavad, teab iga lasteaiaeelik, aga ehk on huvitav teada ka, kust nad eesti keelde tulevad. Kissell tuleb eesti keelde vene keelest saksa keele vahendusel. Vene sõna кисель on ajendatud sõnast кислый, mis tähendab «hapu».