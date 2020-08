Eesti lühiuudised

Lennupiirangutes tehakse kuus erandit

Valitsuse liikmed kiitsid heaks põhimõttelise otsuse jätkata sügiseni senise lennuliikluspiiranguga riikidele, kus Covid-19sse haigestumise määr on viimasel 14 päeval 25 inimest ja rohkem 100 000 elaniku kohta. Erand tehti liinilendudele Frankfurti, Helsingisse, Kopenhaagenisse, Londonisse, Riiasse ja Varssavisse. «Linnade valikul lähtusime reisijate arvust ning ka sellest, millised sihtkohad on olulised sõlmpunktid, mis tagaksid Eesti ühenduse kogu maailmaga,» ütles majandus- ja taristuminister Taavi Aas (Keskerakond). Endiselt tohib lennata ka kõikidesse nendesse sihtriikidesse, kus nakatunute arv 100 000 elaniku kohta jääb alla 25 inimese. PM

Rebase tapnud Hiiumaa vallaametnik lahkub töölt

Kärdla osavallavalitsuse haldusjuht Toomas Vannas, kes esmaspäeval tappis haamriga maakonnas asuva spordipoe remondiruumi peitu pugenud rebasepoja, andis eile vallale teada, et lahkub omal soovil töölt. Mees ütles, et kahetseb oma tegu. «Olen seisukohal, et minu lahkumine on ainuõige võimalus,» lisas ta. Vannase suhtes on algatatud kriminaalmenetlus. PM