Mul on tuttavaid, kes on õppinud vene koolis, kuid käinud algklassieast saati eestikeelsetel sporditreeningutel. Nende keeleoskus on nüüdseks jõudnud tasemele, mis võimaldab neil pürgida ükskõik millisele avaliku sektori töökohale. Nad tunnistavad, et aken kandideerimiseks on avanenud peamiselt selletõttu, et kunagistest trennidest leiti eesti sõpru, tänu kellele ei piirdunud nende sotsiaalne võrgustik enam ühe keeleruumiga ning tingis igapäevase suhtluse mõlemas keeles. Samuti tõdetakse, et ainult koolitunnis õpiku järgi tarkust omandanult poleks nad samas seisus.