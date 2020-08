Peeter Helme 12-aastast kehastanud agendile: kõige noorem, kellega seksinud olen, oli 8-aastane

Reede keskpäeval läks interneti jututoas «Armastusesaal» lahti kisa, sest alla 14-aastase lapse teadlikus seksuaalses ahvatlemises süüdistatav Peeter Helme väitis kohtus vande all, et mängis kasutajanime Marleen12 kandnud inimesega seksuaalsetel fantaasiatel põhinevat rollimängu teadmisega, et tegelikult on teisel pool täiskasvanud inimene. Prokuröri sõnul on see niisugustel juhtumitel tavaline kaitsetaktika.