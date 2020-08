Šahh, kuid mitte matt Vene opositsioonile

Berliini haiglast tulnud andmete põhjal võib üsna kindlalt öelda, et häälekas Kremli kriitik ja korruptsiooni vastu võitleja mürgitati millalgi Tomski-Omski trajektooril, tõenäoliselt Tomski lennujaamas. Palju keerulisem on öelda, miks ja kellele see kasulik on.

Esmalt on muidugi stsenaarium, et meeleavaldused regioonides ja eriti Habarovskis on hakanud võimudel üle pea kasvama ja see koos Navalnõi «Targa hääletamise» kampaaniaga on andnud opositsioonile liiga hea platvormi Ühtse Venemaa positsioonide kõigutamiseks septembrikuistel kohalikel valimistel.