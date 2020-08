«Ainult sõda suudaks mu vara hävitada.»

Mida ütleksite inimesele, kes on investeerimisega alles hiljuti algust teinud ja on nüüd kaotanud kogu investeeringu?

Ilmselt on põhjust peeglisse vaadata ja vähemalt mõned investeerimisalased raamatud läbi lugeda. Kui keegi on kaotanud kogu investeeringu või kapitali, siis ilmselgelt pole tegu olnud hajutatud investeerimise ega indeksfondidega, vaid pigem spekuleerimisega.

Millisena näete praegu investeerimiskeskkonda? Nüüd, kui riigid on andnud signaali, et aitavad ettevõtetel ellu jääda, kas see tähendab, et riski on justkui vähem? Või on risk lihtsalt tulevikku edasi lükatud?

Mulle meeldib Warren Buffetti ütlus, et turgudel on alati segased ajad. Aga pigem katsuks vähem muretseda turgude pärast ja rohkem eraisiku rahanduse pärast – et oleks eri sissetulekuid, varad oleksid varaklasside vahel hajutatud ja nii edasi.

Praegu on palju räägitud sellest, et igal pool maailmas kaob kriisi tagajärjel miljoneid töökohti ja ega nad niisama tagasi tulla taha. Mida soovitate ise ettevõtjana nooremale põlvkonnale, kui tööd ongi tulevikus vähem ja seda on raskem saada? Kuidas tänapäeval jalg ukse vahele saada?

Sellega olen nõus, et IT ja automaatika võtavad paljud töökohad ära, teisalt aga pole kunagi nii lihtne olnud rahvusvaheliseks ettevõtjaks hakata: piisab tahtmisest, sülearvutist ja internetist. Tean päris mitut inimest, kes on Eestist ehitanud üles näiteks rahvusvahelise Amazoni äri. Noortele soovitaksin õppida ala, milles neil on kirg, aga kui mingit kirge ei ole, siis pigem midagi, mis on ITga või müügiga seotud – see toob ikka leiva lauale.

Ütleme, et kriis tuleb nii kõva, et hävitab kogu teie ettevõtluse, vara ja investeeringud ja varud – mida teeksite, et uuesti alustada? Mis oleks teil see plaan B?

Majanduskriis saab vara hävitada kas läbi võlakoormuse (näiteks on teil üürikorteril laen peal ning kui jääte ise töötuks ning üürnik ka üüri ei maksa, jääte pangale võlgu ja pank suunab vara sundmüüki) või vara enda hävimise (ettevõte, mille aktsiad teil on, läheb pankrotti). Lisaks jääb alati võimalus, et toimub revolutsioon ja kapitalismi häving. Viimase võimaluse pärast ma liiga palju oma pead ei vaeva. Teise võimaluse vastu aitab hajutamine ja reegel, et ühte varasse ei investeeri rohkem, kui suudad kaotada. Ja laenudega tasub pigem konservatiivsem olla.

Kriisi algfaasis tegelesingi sellega, et võlakohustusi vähendada, sest hirm majanduskriisi ees oli reaalne. Tagantjärele tarkusena (teades, et keskpangad trükkisid tohutult raha ja suunasid selle majandusse, mis tõstis kõikide varade hindu) oleks tark olnud selle protsessiga tänaseni oodata ja hoopis varasid juurde osta. Aga uni on parem!

Vastuseks aga küsimusele, kuidas mina saaksin nullist alustada, siis ilmselt ikkagi mingit väärtust pakkudes või müües – kindlasti saaks sellest kogemusest panna kokku «Vaeseks jäämise õpiku» ja terve posu õpetliku sisuga koolitusi.

Millisena praegu maailma investori silmade läbi näed: kas maailm muutub? Mis suunas? Mida võiksid inimesed endale investeerimise seisukohalt teadvustada?