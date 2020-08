USA Föderaalreserv loodab hinnatõusu

Tellijale

Iga-aastasel tavapäraselt Jackson Hole’is toimuval keskpankurite konverentsil, mis seekord leidis siiski aset virtuaalselt, rääkis Powell, et Föderaalreserv suurendab oma paindlikkust, lubades üldisel hinnatõusul kerkida üle kahe protsendi piiri, mis seni on olnud tema juhitava asutuse sihtmärk. Sisuliselt tähendab see loobumist pikaajalisest poliitikast tõsta ennetavalt intressimäärasid, et vältida tarbijahinnaindeksi kerkimist.

Inflatsioon võib hoogustuda

Seni on Föderaalreserv pidanud oma ülesandeks inflatsiooni ja tööpuuduse tasakaalustamist. Lihtsustatult on need näitajad pöördvõrdelises seoses. Kui hinnatõus kiireneb, siis saab majandus hoogu ja tööpuudus kahaneb. Kui hinnatõus aeglustub, pidurdub majanduskasv ja tööpuudus kasvab. Seos pole päris nii ühene, kuid laias laastus peab see harilikult paika.