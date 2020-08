Tõnis Mölder: esimesi haiguspäevi ei saa hüvitada ainult riik või tööandja

Ühte selget vastust ei ole. Tegelikult on praegune süsteem kümme aastat hästi toiminud. Tõepoolest on kitsaskohaks esimesed kolm päeva, mille koroonakriis on nüüd välja toonud. Me propageerime ühiskonnas selgelt, et kui tunnete ennast halvasti, siis ei tohi tööle minna. Samas seda tehakse ikkagi sellepärast, et kolme esimest päeva ei hüvitata.