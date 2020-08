Aga Nolan ongi lavastaja, kes oskab tohutute hollywoodilike action-lugude sisse huvitavaid ja filosoofilisi lisakihte pikkida. Nii on ka «Teneti» puhul. Tore on ka see, et Nolan võttis salvestada eraldi tervituse, mida võib praegu osades kinodes enne filmi näha ning milles ta tallinlasi tänab.