Andrei Kuzitškin: vene valija Kõlvarti ja Helme vahel

Kohalike omavalitsuste valimised jõuavad aina lähemale. Erakonnad on asunud innuga püüdma valijate hääli. Valimiste põhiküsimus on selge: kas Tallinn jääb endiselt keskerakondlaste kätte või tuleb Savisaare järglaste ainuvõimule viimaks lõpp? Just Tallinn kujuneb kõige kompromissituma võitluse areeniks, kus Keskerakond seisab kõigi vastu.

Mida arvab Tallinna «vene tänav» Eesti erakondadest? Jälgin järjepidevalt ühismeediat ja vestlen Lasnamäel kaasmaalastega. Esimene tähelepanek: venelaste poliitiline aktiivsus kahaneb. Üha sagedamini sõnavad vestluskaaslased, et enam valima ei lähe. Teiseks, konservatiivide menu kasvab. Väga paljud ütlevad, et Martin Helme on Eesti Putin, sest mõlemad on jõulised poliitikud ja venelastele juba jõud meeldib. Kolmandaks, Keskerakonnal ei ole kuigi suuri võimalusi Tallinnas ainuvõimu säilitada.