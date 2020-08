Katrin Idla ja Marek Strandberg: õlekõrred ennast päästvatele uppujatele Eesti hariduses

Just see ignoreerimatu ääremärkus muudab pildi üsna teistsuguseks. Kui koolikohustus tähendab 2020. aasta 1. septembrist füüsilist kooliminekut, siis on selline lugu, et koolid ise peavad tagama ka tööohutuse. Ohutuse õpetajatele, et nad ei haigestuks, ning ka õpilastele ja nende peredele. Just vastutuse delegeerimine koolipidajatele ja -juhtidele on peamine, mis vabariigi valituse otsustest ja kommunikatsioonist välja tuleb.