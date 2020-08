Andre Visse: 5G-kiirteed piirata ei tohi

Tarbijale saab toimivaid 5G-teenuseid hakata pakkuma juhul, kui teenusepakkuja käsutuses on vähemalt 60–70-megahertsise ribalaiusega sagedus, ehkki optimaalne vajalik ribalaius praeguste standardite põhjal algab 100 megahertsist. Kui aga riik 5G-sageduslubade oksjoni tingimusi ekspertide soovituste vastaselt muudab ning sellest tingituna on ühel operaatoril võimalik omandada tunduvalt vähem sagedusressurssi, tähendab see, et tarbijale on võimalik pakkuda vaid väga piiratud, algelise kasutajakogemusega 5Gd. Nii jääb kasutamata selle uue tehnoloogia tõeline potentsiaal. See omakorda kahjustaks meie riigi konkurentsivõimet ja jätaks Eesti inimesed paljudest uutest võimalustest ilma.