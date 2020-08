Martin Ehala: «Meie Eesti» jätkupäev

Paraku põhjustas «Meie Eesti» ka vääritimõistmist, just nagu oleks tegu sisuloomega, mida toimetus ei kontrolli. Arvestada tuleks, et «Fookuse» autorikülgede toimetajad on oma olemuselt nagu kolumnistid: nad esitavad määratud ajaks oma kaastöö ja toimetus ei ütle neile, millest ja kuidas nad peaksid kirjutama. Võrreldes kolumnistidega on neil avaramad võimalused oma valitud teemat laiendada: tellida kaastöid teistelt ja arendada diskussiooni avaramalt kui üksnes kolumni mahus.