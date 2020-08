Metsakaitsjad: Taani teeb rohepööret Eesti kulul

Kodanikuühenduse Eesti Metsa Abiks (EMA) rahvusvahelise koostöö koordinaator Martin Luiga hakkas kirja saatmise mõtteid mõlgutama veebruaris-märtsis. Allkirju kogus ta ühekaupa.

Augusti alguseks, kui pöördumine Taani asjakohastele ministritele ning parlamendikomisjonidele teele läks, oli sellele oma nime alla pannud üle 300 tuntud Eesti inimese.

Mida kirjaga täpsemalt taotleti? Eesmärke oli kaks. Üks on Eesti-sisene: et raiemahud väheneksid. «Siin on looduskaitsjatel konsensus, et need peaksid peaasjalikult vähenema põletatava biomassi arvelt,» lausus Luiga.

Kirja teine, rahvusvaheline eesmärk taotleb piirideülese koostöö tugevdamist, millega karmistataks biomassi toetamise reegleid.

Tähtis kaassüüdlane

Eesti ühe Euroopa suurima puidutööstusega riigina kannatab pöördujate hinnangul jätkusuutmatu metsapoliitika tõttu. Selle olukorra üks ärakasutaja on just Taani, kes uhkusega liigitab end üheks eesrindlikema kliimapoliitikaga riigiks.

Milles eesrindlik kliimapoliitika väljendub? Eelmise aasta lõpus menetles Taani parlament kliimapaketti, mida eri tõlgenduste sõnul nimetati väga agressiivseks. Sellega soovitakse 2030. aastaks vähendada oma süsinikujälge võrreldes 1990. aasta näiduga 70 protsendi võrra ning saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalsus.

Võrreldes teiste arenenud riikidega eristab Taani kliimapoliitikat konkreetsus, millega eesmärkideni jõudmist plaanitakse. Iga viie aasta peale on pandud juriidiliselt siduvad süsinikujalajälje sihtmärgid, mis hõlmavad sektoreid põllumajandusest kuni transpordi ja tööstuseni. Kõigi nende eesmärkide täitmise eest vastutab vastav minister.

Kuid nagu juba viidatud, näevad Eesti metsa- ja looduskaitsjad Taani rohepööret teises valguses. «Kuna aastas eksporditakse Taani neli miljonit kuupmeetrit meie metsa ja viimastel aastatel on Taani importinud 50 protsenti meie graanultoodetest, teeb see Taanist olulise kaassüüdlase meie keskkonna hävitamise eest,» on avalduses kirjas.

Verdens Skove ettepaneku järgi tuleks biomassile kehtestada Taanis süsinikumaks ja biomassi kasutust järk-järgult vähendada.

Taani metsakaitseorganisatsiooni Verdens Skove esindaja Andreas Peterseni sõnul teadvustavad ka nemad, et nende kliimapööre viiakse biomassi näol läbi väära meetmega. «Kuna imporditud põletatud biomassist tekkivat CO2-emissiooni Taanis ametlikult ei mõõdeta, siis see tähendab, et negatiivseid kliimaefekte ei võeta meil täielikult arvesse,» sõnas Petersen.

Verdens Skove ettepaneku järgi tuleks biomassile kehtestada Taanis süsinikumaks ja biomassi kasutust järk-järgult vähendada. Seda saaks teha veel kiimasõbralikumate lahendustega, nagu soojuspumbad ja geotermiline energia.

Poliitiline toetus napp

Tuntud keskkonnaaktivistide kõrval panustasid oma allkirjaga mitmed kultuuritegelased: Rein Raud, Hasso Krull, Aapo Ilves, Mihkel Kunnus, Kadri Kõusaar jpt. Poliitikuid selles seltskonnas silma ei torka, erandiks vaid mõned Rohelised (Züleyxa Izmailova, Aleksander Laane), Elurikkuse erakonna ridades riigikokku pürginud ning ka Tartu abilinnapea Asko Tamme (SDE).

«Ükski prominentsem poliitik ei ole tõepoolest soovinud alla kirjutada. Pakun, et keegi isegi ei pakkunud neid poliitikutele alla kirjutamiseks, kuna ühegi suurema partei esindajad ei viitsi juba pikemat aega metsandussektorile ette jääda,» tõdes Luiga.

Luiga sõnul on nende strateegia tulemusi juba näha ja Taanis on nad tähelepanu võitnud. Kuid kui Taani on Eestist puidugraanulite impordi poolest kindel liider, siis Suurbritannia ees esikohal olevas Hollandis on EMA tegevus juba ka nähtavat kasu toonud.