Spordi lühiuudised

Nõmme Kalju euromäng viidi Eestist minema

Nõmme Kalju jalgpalliklubi andis teada, et positiivsete koroonaproovide tõttu edasi lükatud Euroopa liiga esimese eelringi mäng Sloveenia klubi NŠ Muraga viiakse Euroopa alaliidu (UEFA) nõudel Eestist ära: «Esialgsetel andmetel toimub mäng 10. septembril Budapestis Szusza ­Ferenci Staadionil. Hoolimata rangetest reisipiirangutest riiki sisenemisel, on loodud mängu läbiviimiseks ohutu koridor.» Kalju president Kuno Tehva kinnitas Postimehele, et olukorda menetleti UEFA distsiplinaarkomisjonis pikalt ning nende otsus oli, et kohtumine tuleb mängida uuesti, aga Eestist eemal.