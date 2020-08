Umbes 70 protsenti majandusest moodustavad riiklikud ettevõtted.

Riigi suureks plussiks on haritud tööjõud.

Valgevene eduka infotehnoloogiaharu tulevik on küsimärgi all.

Kauaaegse presidendi Aljaksandr Lukašenka valitsusajal on Valgevenesse moodustunud üpris eripärane majandus­süsteem. Selge on aga, et saavad siis valitsusvastased protestijad oma tahtmise ja sunnivad Lukašenka lahkuma või mitte, riigi majandus ei saa enam kuigi kaua endisel moel jätkata.



tellijatele Artikkel kuulatav Postimees digipaketi tellijatele

Tellijale

Kui tahta Valgevene majandust lühidalt ja kokkuvõtlikult iseloomustada, siis võiks ­öelda, et tegemist on viimase Nõukogude vabariigiga. Umbes 70 protsenti majandusest moodustavad riiklikud ettevõtted. Kümnendik tööjõust on hõivatud põllumajanduses, mis moodustab 6,4 protsenti SKTst.