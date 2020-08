Joakim Helenius: minu unistuste Isamaa

Erakond peab seisma realistliku ja ratsionaalse poliitika eest, mille siht on kindlustada eesti­ rahva, keele ja kultuuri tulevikku. See on võimalik ainult siis, kui Eesti majandus on tugev (vt täpsemalt tagapool). Tugev majandus võimaldab kujundada enesekindla Eesti, kus teatakse, et ei vene ega inglise keel ohusta eesti keelt ja kultuuri. Sellise Eesti, milles Eesti ettevõtetes töötab välismaiseid spetsialiste ja milles venekeelsed eestlased saadavad lapsi uhkelt eestikeelsetesse koolidesse, mis on parimad kogu Euroopas.