Valitsev autoralli maailmameister Ott Tänak on sportlane, kelle kihutamisele elavad eestlased kõige enam kaasa. Samas leidub Maarjamaal ka teisi iga päev suurtel kiirustel tegutsevaid atleete, kellele Postimees – kolm, kaks, üks, nüüd! – valgusvihu suunab.

Alustuseks ragistame aga halle ajurakke: kes on Eesti kiireim sportlane? Tänavuse aasta 15. augustist on selleks Aleksandr Ljahh, kes suutis 5,6-liitrise turbomootoriga Nissan Skyline GTRist pigistada kiirendusvõistlusel välja 402 km/h. Ent see oligi spetsiaalselt spidomeetri lõhki ajamiseks tuunitud neljarattaline.