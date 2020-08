Antti Roose: pandeemiline linn otsib turvalist vormi

Linnainimesed, ärge muretsege! Linn, nagu me seda tunneme väikeses Eestis ja suures ilmas, jääb alles. London, New York, Berliin, Helsingi, Tallinn, Tartu, Pärnu, Narva, Kuressaare, Rakvere ja nii edasi. Maainimesed, ka teil ei tarvitse muretseda, et Tallinn või Tartu pannakse lukku. Või uue koroonakoldena Jõhvi Virumaa ristteedel.