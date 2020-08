Helme: ma pole ühtegi kõlvatut ettepanekut teinud

«Ma pole mitte kellelegi, mitte ühelegi alaealisele ega täiskasvanule ühtegi kõlvatut ettepanekut teinud, pole kedagi kuskile kutsunud, pole kellegagi kokku saanud, pole kedagi puudutanud ega näinud. Ja mis kõige tähtsam – ma pole mitte ühegi alaealisega rääkinud, ja see tuleb ilusti välja kõigist nendest materjalidest, mis on teie käsutuses,» kommenteeris Helme süüdistusi.

Esmaspäeval lõpetati kohtus tõendite uurimine, kuid kuna kohtule jäi arusaamatuks «Armastusesaali» töötamise põhimõte, kuulati enne tunnistajana üle selle interneti jututoa looja Jarmo Kind, kes rääkis, et lõi toa 1999. aastal noorukina. «Armastus on ilus asi,» kommenteeris ta toa nime sünni lugu vastuseks Helme kaitsjale. Kindi sõnul visatakse teatud juhtudel kasutajad, kes reegleid rikuvad, jututoast välja, kuid ta tõdes, et sisuliselt pole võimalik kontrollida, kas saiti kasutavad ainult täiskasvanud ning kas alaealiste ja täiskasvanute vahel areneb keelatud vestlusi.