Aastast 2010 on Eestis suletud 60 kooli: osa neist on liidetud, mõnele üks või teine haridustase lisatud, mõned koolimajad seisavad tühjana või on neisse uus elu sisse puhutud. Näiteks varem Keila-Joa sanatoorse internaatkoolina töötanud hoone seisab tühjana ja Lääne-Harju valla abivallavanema sõnul läheb see teadmata ajal haamri alla. 2011. aastal suletud Valgjärve põhikoolist Kanepi vallas on saanud raamatukogu ja tulevikus kerkib sellest külamaja. Häädemeeste vallas asunud Massiaru algkooli asemel tegutsevad seal nüüd loomeinimesed.