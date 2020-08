Selle üle, et Eesti kõikides osades peaksid olema mitte ainult (ära)elamiseks, aga ka inimeste mõttekaks tegevuseks ja arenguks vajalikud tingimused, ei vaielda. Ometi on regionaalpoliitilises ühiskondlikus diskussioonis pikka aega valitsenud teatud unisus, et mitte öelda skepsis. Regionaalpoliitikas nähakse heal juhul vaid toimivate kontsentreerumisprotsesside mõningast aeglustamist, kui sedagi. Et elu läheb, nagu läheb.