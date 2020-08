Koolid otsivad sobivaid termokaameraid

Tallinna Mustamäe reaalgümnaasiumi direktor Natalja Vergun ütles Postimehele, et praegu pole koolil veel ühtegi termokaamerat. «Me vaatame üle hinnapakkumised ja valime enda koolile kõige sobivama termokaamera. See on keeruline, kuna neil kõigil on väga erinevad tehnilised näitajad,» selgitas Vergun.